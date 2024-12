Milanotoday.it - Milano ha perso 15mila residenti in un anno. Ecco dove i milanesi comprano casa

Leggi su Milanotoday.it

Aumentano i prezzi delle case a. Risultato, calano le compravendite in città e gli acquirenti si "spostano" nell'hinterland.le abitazioni costano il 52% in meno (quelle usate) e il 59% in meno (quelle nuove). E, secondo l'Istat, nel 2023ha "" più di 15.400in.