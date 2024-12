Calciomercato.it - Milan, per Abraham corsa ad ostacoli: dallo stipendio a Camarda e la Roma è in ansia

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante inglese rischia di dover salutare i rossoneri a fine stagione. Ad oggi una sua permanenza è davvero difficile-Sassuolo di Coppa Italia sarà certamente un’occasione per molti calciatori, che sono finiti un po’ ai margini, per mettersi in mostra., perè unaadMolti di questi, in realtà, hanno giocato anche a Bratislava, contro lo Slovan con alterne fortune. Ci si aspettava molto di più, ad esempio, da tutto il pacchetto arretrato, da Calabria a Pavlovic, passando per Tomori. Tutti e tre avranno una possibilità di riscattarsi, come dovrebbe averla anche Noah Okafor che in Slovacchia era stato certamente il peggiore. Spazio ovviamente, poi, anche a Ruben Loftus-Cheek e Samu Chukwueze.In avanti, poi, dovrebbe toccare a Tammyricoprire il ruolo di centravanti, ma Francescoè pronto per la staffetta.