Microbiota Revolution 2024, a Roma 200 esperti a confronto

(ITALPRESS) – Si è svolto a, presso l’Auditorium Centro Congressi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la seconda edizione di, congresso realizzato grazie al sostegno non condizionante di Alfasigma, che ha riunito 200nazionali e internazionali di microbiologia, gastroenterologia e nutrizione per fare il punto sui più recenti progressi nel campo delintestinale, un insieme diversificato e dinamico di microrganismi che formano un vero e proprio ecosistema, dal cui equilibrio dipende lo stato di salute del nostro organismo.A comporre il Comitato Scientifico: Giovanni Barbara, professore Ordinario di Gastroenterologia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e IRCCS Policlinico di Sant’Orsola; Antonio Gasbarrini, professore Ordinario di Medicina Interna all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Cemad (Centro malattie apparato digerente) Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,e Carmelo Scarpignato, professore di Medicina e Farmacologia Clinica, United Campus of Malta.