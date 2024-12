Mi è rimasto solo questo Ballando con le stelle Bruganelli si sfoga dopo l’eliminazione

Leggi su Caffeinamagazine.it

con leSoniaè tornata a parlare. Lo ha fatto nel corso di una diretta instagram con il maestro Carlo Aloia. Quello dell’ex moglie di Paolo Bonolis è stato un addio traumatico al programma con la dura sferzata che le aveva riservato Alberto Matano. Matano, nello specifico, aveva contestato le anticipazioni che arrivano da Belve.>> “Lui al posto di Samuel Peron”. Federica Pellegrini, incubo acon le: il nuovo maestro ko e ora Milly corre ai ripari“Ti voglio dire una cosa, capisco benissimo che si possa avere un atteggiamento di non condivisione, di ribellione nei confronti della giuria, però mettere in dubbio quello che noi facciamo e soprattutto dire cose non vere”, aveva detto Matano.con le, Soniatorna sui social“Perché mi sono fatto dare i dati, sono pubblici e si possono verificare e hai ballato quanto gli altri, a volte anche di più, non mi è piaciuto e lo trovo ingeneroso nei confronti di noi che lavoriamo qui”.