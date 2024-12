Ilgiorno.it - "Meglio la vergogna del sangue". Condannata la banda di estorsori

Leggi su Ilgiorno.it

che diventi rossa per laprima di diventare rossa col". Questa una delle minacce che una 57enne di Vimercate si era sentita rivolgere dagli aguzzini a cui si era rivolta in un momento di difficoltà, quando si era ritrovata con un debito con la banca di circa mille euro. Ma si sarebbe ritrovata nel giro di un anno a dovere restituire il triplo della somma, pretesa con minacce, telefonate e incontri per mantenerla "in una costante stasi di paura". Un incubo durato un anno, fino al novembre del 2022, quando due uomini erano stati arrestati dai carabinieri di Vimercate, mentre per una coppia era scattato il divieto di avvicinamento alla presunta vittima. Ora sono arrivate le condanne da un anno e mezzo fino a 4 anni di reclusione nel processo con il rito abbreviato davanti alla gup del Tribunale di Monza Elena Sechi.