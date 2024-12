Sport.quotidiano.net - Mbappé torna a segnare, Ancelotti aspetta rinforzi

, sempre che fosse mai andata via, anche la fiducia nei confronti di Carlo, che secondo i media spagnoli non è mai stato messo in discussione da Florentino Perez nonostante i risultati deludenti del Real Madrid nella fase iniziale del campionato. Ieri intanto si è sbloccato l’asso francese, che ha segnato il 2-0 del Real Madrid contro il Getafe allontanando per un po’ le polemiche sul suo rendimento: dopo il rigore sbagliato in Champions League contro il Liverpool,al 38’ del primo tempo liberato da Jude Bellingham con un passaggio al limite dell’area ha infilato un rasoterra che ha toccato il palo interno entrando in rete. Un gol che significa tanto per l’attaccante i cui numeri di inizio stagione stavano facendo storcere il naso a molti madridisti, con una media di poco superiore a 0,5 gol a partita mentre con il Psg la media era quasi il doppio (0,9).