Oasport.it - Max Verstappen si sfoga contro Russell: “Ha perso il mio rispetto, può andare f….o”

Leggi su Oasport.it

Maxha voluto chiarire ancora una volta chi è il migliore in F1. La vittoria di ieri nel GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2024, è stata la nona stagionale per Max che, pur con tanti problemi con la RB20, ha fatto vedere cose che altri non sono in grado di concretizzare. Lo aveva già dimostratonel corso delle qualifiche, andandosi a prendere una pole-position di grande valore.Tuttavia, l’olandese era stato penalizzato di una posizione in griglia di partenza per aver ostacolato il giro di George, secondo nel time-attack e lamentatosi dell’agire dell’oranje via radio e dai commissari. E così, al termine della gara, c’è stato modo di togliersi un bel sassolino, come si suol dire.L’episodio è quello del team-radio, poco dopo la bandiera a scacchi, con l’ingegnere di pista, Gianpiero Lambiase, che ha affermato: “Il karma è una cosa meravigliosa.