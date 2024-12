Viterbotoday.it - Mario Costantini, l'addio tra le note della banda e le campane a festa: "Vetralla era la sua famiglia"

Leggi su Viterbotoday.it

Tuttaha dato l'ultimo saluto a, conosciuto come "il cimicio". Una folla commossa oggi, lunedì 2 dicembre, in duomo per i funerali del 78enne diventato una figura storica e amata del paese. È morto mercoledì scorso, travolto da un'auto pirata nei pressi di piazza San.