Manfredi | La politica ascolti il grido dei lavoratori

Tempo di lettura: 2 minuti“Credo che bisogna ascoltare ie ild’allarme che mettono in campo. Oggi c’è un grande tema che riguarda l’occupazione, i salari, la sicurezza per il futuro, la necessità di unaindustriale. Credo che latutta debba ascoltare queste richieste”. Così il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano, in merito alla forte partecipazione allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil dello scorso 29 novembre. “Stiamo discutendo con il Mef sui provvedimenti della Finanziaria e abbiamo un’interlocuzione sia con la Ragioneria dello Stato che con il ministero dell’Economica. Con la presidente Meloni mi vedrò con il nuovo anno e le presenteremo dei dossier, che stiamo preparando come Anci, su una serie di temi che riguardano argomenti che vanno dalla casa all’attenzione ai trasporti, aspetti oggi caldi per la vita delle nostre città”.