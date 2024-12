Firenzetoday.it - Malore Bove, Bossetti: “Novax stupidi e sciacalli”

Leggi su Firenzetoday.it

Dopo le parole dell'ex campione di tennis Adriano Panatta, anche l'infettivologo Matteo Bassetti è tornato a parlare deloccorso ad Edoardodurante Fiorentina-Inter. Unche in molti in rete hanno imputato come conseguenza del vaccino contro il Covid. Su X Bassetti ha scritto "I.