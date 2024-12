Malore Bove, atteso bollettino medico

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.30in giornata un nuovosulle condizioni di Edoardo, il 22enne centrocampista della Fiorentina colto ieri dadurante la partita con l'Inter. Gli accertamenti medici ieri sera hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardiorespiratorio. Il calciatore, ricoverato in terapia intensiva e in sedazione farmacologica, all'ospedale Careggi di Firenze, è stato monitorato per tutta la notte.