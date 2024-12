Lanazione.it - Lucio Corsi al Festival di Sanremo, la Maremma fa il tifo

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 2 dicembre 2024 – “Ci vediamo al”. Asono bastate quattro parole per mandare in estasi la. Ieri Carlo Conti, in diretta al Tg1 ha annunciato i 30 cantanti in gara al prossimodie tra questi c’è il menestrellono., classe 1993, è originario di Vetulonia, e la famiglia gestisce il ristorante Macchiascandona. Dopo aver conseguito la maturità scientifica al “Marconi” di Grosseto, il cantautore si è trasferito a Milano con l’obiettivo di intraprendere la carriera musicale e dopo dieci anni dal suo primo disco (2014 “Vetulonia Dakar” che contiene 5 tracce) arriva la chiamata per esibirsi sul palco più popolare d’Italia. Nell’ambiente indie italiano e nel panorama cantautorale nazionale il nome digira da un po’, già nel 2017 apriva i concerti dei Baustelle e di Brunori Sas (anche lui a).