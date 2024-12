Bergamonews.it - Lovato Electric rinnova la sponsorizzazione del palazzetto dello sport di Gorle

Siamo lieti di annunciare il rinnovo dell’accordo trae l’Amministrazione Comunale di. Anche per i prossimi sette anni, ildi(Bergamo) manterrà il nome Pala, in uso dal 2018, consolidando il legame tra l’Azienda e la comunità locale.Questo rinnovo testimonia la volontà didi continuare a sostenere il territorio, rafforzando una presenza che ormai è sinonimo di impegno e supporto alloe alla cultura locale. Il Palaè un punto di riferimento per migliaia di atleti e appassionati di, con strutture dedicate a numerose discipline come il tennis, il calcetto, la pallavolo, il basket, il judo e l’aerobica. E’ un luogo di incontro e di socialità per bambini e famiglie.Per garantire una visibilità costante al nostro marchio, l’accordo prevede la presenza sulle insegne all’interno e all’esterno del centroivo, oltre alla presenza del logo aziendale sul materiale promozionale.