Fanpage.it - L’oroscopo di oggi, lunedì 2 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

Leggi su Fanpage.it

L'oroscopo di, con lesu amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano gli astri in questa giornata. C'è tutta la carica della luna crescente in Sagittario. e anche lo stesso grado di permalosità. Ilfortunato è il Leone mentre ilsfortunato i Gemelli.