Liga, Campovolo non finisce mai. Concertone alla Reggia di Caserta

La festa dinon si ferma. E non si fermarà. Dopo il 21 giugnoRcf Arena di Reggio Emilia, quando Lucianobue tornerà sul palco di, a 20 anni dprima volta, sabato 6 settembre 2025 ‘La notte di certe notti’ continuerà nelladi, in piazza Carlo di Borbone, e per la prima volta uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al Sud della carriera del. Due eventi imperdibili nel 2025, dunque, per il cantautore di Correggio, per festeggiare insieme ai fan i 30 anni di ‘Certe notti’ e dell’album ’Buon compleanno Elvis’, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Una grande festa in uno luogo apprezzato in tutto il mondo che per due giorni ospiterà un vero e proprio ‘village’: la famosa ‘street’ che accoglierà i fan presenti il 21 giugnoRcf Arena di Reggio Emilia, infatti, si trasformerà per l’evento dinel ‘village’, nei cortili interni dellae nell’area circostante, che aprà i battenti alle 12 di venerdì 5 settembre e, come per Reggio Emilia, sarà diviso in diverse aree tematiche che permetteranno al pubblico di entrare nel mondo dibue godendo di una serie di attività: dmostra fotografica ai memorabilia, passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, un’area kids e molto altro.