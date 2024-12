Lidentita.it - LIBERALMENTE CORRETTO – Il programma politico deL burocrate a capo della Bce

IldeLBce – La signora Lagarde non si smentisce. Assisa sullo scranno più alto dell’euroburocrazia, nel girone degli intoccabili, immuni da responsabilità politica, rivolge direttamente al popolo le sue “indicazioni” diurne, dopo lunga meditazione notturna, come i monarchi di un tempo. Le ultime sono state espresse in forma .– IldeLBce L'Identità.