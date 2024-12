Ilgiorno.it - Lecco, a 1.600 metri di quota al freddo e al buio: quattro ragazzi milanesi (impreparati) salvati sul Resegone

, 2 dicembre 2024 – Ale al, senza equipaggiamento, bloccati a 1.600disulamici ventennidomenica sera sono statidai vigili del fuoco e dai volontari del Soccorso alpino. L'allerta è scattata nel tardo pomeriggio verso le 18, quando ormai era. A lanciarloescursionisti di ritorno da una gita in montagna: non hanno calcolato bene i tempo di rientro e di luce, non conoscevano bene la zona e non erano nemmeno equipaggiati, né con abbigliamento adatto alle basse temperature, né con pile frontali per poter essere individuati a distanza e illuminare il sentiero. I soccorsi Si sono subito messi in marcia tre vigili del fuoco della squadra Saf, specialisti in interventi speleo alpino fluviali, insieme a due tecnici del Soccorso alpino della stazione didella XIX Lariana.