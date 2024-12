Fanpage.it - L’avvocato che ha vinto contro la WADA dice perché Sinner sarà squalificato: “Almeno per un anno”

Janniknel 2025 conoscerà l'esito del ricorsoche ha impugnato l'assoluzione per il caso Clostebol. L'avvocato Fuller che è riuscito a ribaltare la sentenza di squalifica per una nuotatrice australiana ritiene assai probabile la squalifica per il numero 1 del tennis.