Temporeale.info - Latina / Festività di Santa Barbara, la celebrazione della Patrona dei Vigili del Fuoco

Leggi su Temporeale.info

– Il prossimo 4 dicembre, mercoledì, ricorre ladideidel. Con l’occasione il Comando ha deciso di prevedere nel programmamanifestazione anche la possibilità per i cittadiniProvincia didi visitare le aree tematiche allestite per far comprendere i compiti istituzionali del Corpo Nazionale .L'articolodi, ladeidelTemporeale Quotidiano.