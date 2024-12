Davidemaggio.it - L’Amica Geniale – Storia della bambina perduta: anticipazioni quinta e ultima puntata di lunedì 9 dicembre 2024

© US RaiSono cinque le prime serate di Rai 1 dedicate al quarto ed ultimo capitolo de, una in più rispetto alle precedenti stagioni. Cinque puntate per raccontare l’epilogo di unache accompagna il pubblico dal 2018 e che ha visto due amiche crescere insieme, tra rivalità e complicità, partendo da un povero Rione per arrivare fino in Francia e tornare infine a Napoli, dove si svolge la. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.diIl gran finaleS4 – E9 La scomparsa. Nino, che da tempo che non passa a trovare sua figlia Imma, torna al Rione. Tina scompare e i inizialmente sono sospettati i Solara, poi invece scopriamo che aiutano per mobilitare le ricerche.