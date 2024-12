Ilrestodelcarlino.it - Ladri scoperti: uno fugge in auto, gli altri nei campi

Prima un paio di colpi andati a segno, poi un blitz in appartamento sfumato, quindi le ricerche di notte e l’allarme che rimbalza sui telefonini. Ancorain azione nell’Alto Maceratese, dove si è vissuta una domenica quanto mai movimentata. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando sui cellulari di molti fiuminatesi è arrivato un messaggio che recitava: "In questo momento ci sono deia Fiuminata con una Volvo nera e qualcuno anche appiedato, fate attenzione e se vedete qualche sospetto denunciate al 112". L’allarme ha fatto presto il giro del paese ed è emerso che attorno alle 18 dei malviventi avevano messo nel mirino un appartamento al primo piano, in un’abitazione all’ingresso del paese. Qualcuno però si sarebbe accorto del tentativo di furto e ise la sarebbero data a gambe.