Romatoday.it - Ladri incappucciati tentano il colpo a villa Berlusconi. Ripresi dalle telecamere, è caccia all'uomo

Leggi su Romatoday.it

La vigilanza ha fatto scattare l'allarme, quando ha notato degli individuiche poi sono riusciti a scappare. Per gli investigatori, al momento, non ci sono dubbi. Si tratterebbe, infatti, di un tentativo di furto che aveva come obiettivo ladella famiglia, in via.