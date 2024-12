Sport.quotidiano.net - La squadra di casa non riesce a segnare. Decide il gol di Nanni. Il Progresso non molla mai, ma fa festa il Lentigione

CASTEL MAGGIORE Un gol dial 38’ del primo tempo costa caro aldi Davide Marchini che, al ‘Clara Weisz’, cade 1-0 contro il più quotato. Per assistere alla prima occasione dell’incontro occorre attendere addirittura il 32’. Un tiro di Matta respinto da un difensore giunge sui piedi dell’appena entrato Carrozza che, con una gran staffilata, fa la barba al palo. Passano cinque minuti e lo stesso Carrozza sfiora l’incrocio dei pali. Peccato che, sul ribaltamento di fronte, ilriesca a trovare la rete cherà la partita. Pastore fa il vuoto sulla destra e mette in mezzo perche, in spaccata, non lascia scampo a Cheli. A tre dall’intervallo, i padroni direcriminano per un possibile tocco di mano in area di un difensore su conclusione di Corzani, ma l’arbitrodi lasciar proseguire.