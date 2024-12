Ilrestodelcarlino.it - La scuola d’infanzia è un caso,. Fratelli d’Italia ora attacca:: "Altro pasticcio dell’amministrazione"

"Siamo di fronte all’ennesimoPignotti-Terrenzi" esordisce Fd’I intervenendo sulla vicenda delladi Casette d’Ete. "Con la loro superficialità e incapacità politico amministrativa hanno fatto una marea di danni, anche finanziari, e la vicenda delladi Casette ne è un’altra prova". Sul tavolo c’è la scadenza del contratto di locazione tra Comune e parrocchia SS Redentore (proprietaria dell’immobile che ospita lainfanzia). "Perché è stato sottoscritto in maniera anomala un contratto di affitto con scadenza 31 dicembre 2024 e non, almeno fino al termine dell’anno scolastico? – si chiede Fd’I – Cosa non andava nellase la locazione non è stata più quella di lungo termine? Non è chiaro quali interventi di messa a norma fossero necessari ma in tutti questi anni perché non si è intervenuti? Forse Terrenzi e Pignotti puntano a portare via lada Casette? Ci avevano già provato qualche anno fa, senza successo e ci riprovano ora.