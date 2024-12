.com - La rinascita dark: quando la GenZ riscopre il post-punk anni ’80

Nel panorama musicale contemporaneo sta accadendo qualcosa di sorprendente. Le sonorità cupe e distopiche dele dellawave degli’80 stanno vivendo una seconda giovinezza, conquistando una nuova generazione attraverso un mezzo che sarebbe stato inimmaginabile quarant’fa: TikTok.L’eco di un’era passataNon è un caso che questaavvenga proprio ora. Come neglidella Guerra Fredda,band come Joy Division e Sisters of Mercy davano voce alle ansie nucleari di una generazione, oggi i giovani della Generazione Z trovano in quelle stesse atmosferela colonna sonora perfetta per esprimere il proprio disagio esistenziale. Un malessere diverso ma altrettanto profondo, nutrito dalla pandemia, dalla crisi climatica e da una crescente polarizzazione sociale.