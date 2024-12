Trevisotoday.it - La magia del Natale illumina Fonte

Leggi su Trevisotoday.it

Il Comune diè lieto di presentare il progettoDiffuso "ON ICE”, che animerà il paese dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025, coinvolgendo la comunità in una serie di iniziative pensate per riscoprire il valore dello stare insieme e ladelle festività. Un progetto nato dalla.