La Fiorentina riprende ad allenarsi al Viola Parl

Leggi su Sportface.it

Laè tornata adquesto pomeriggio alPark per preparare la partita di Coppa Italia, mercoledì alle 21 al Franchi contro l’Empoli, valida per gli ottavi di finale. I calciatorisi sono riuniti con l’allenatore prima di lavorare perlopiù in palestra. Domani mattina, come da programma, si svolgerà la rifinitura. LaadalSportFace.