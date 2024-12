Ilgiorno.it - La Farmacia 3 ristrutturata con un nuovo ambulatorio

Dopo settimane di intensi lavori, è stato completato l’intervento sullaComunale 3 di via Cavour: "Più bella, funzionale, spaziosa e con unspazio ambulatoriale per erogare i servizi sanitari", spiegano dal Comune. È stata inaugurata con il sindaco Stefano Ventura, Luigi Chiesa (Direttore Generale) e Luigi Di Marco (Amministratore Unico di Farmacie comunali-corsichesi), istituzioni e cittadini. LaComunale 3, come hanno illustrato il direttore e l’amministratore unico, è pronta per offrire servizi importanti, come la misurazione dei parametri (pressione, saturazione, glicemia), elettrocardiogramma e una mappatura dei nei ritenuti da attenzionare da uno specialista in dermatologia che effettua il controllo e i relativi accertamenti con referti rapidi. In programma, ci saranno anche iniziative di prevenzione e controllo della salute con specialisti.