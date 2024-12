Torinotoday.it - La denuncia, la passerella del Lingotto è poco sicura: "È il posto per lasciarci le penne"

È sabato sera tardi. Carlotta Borasio è appena arrivata a Torino dopo una giornata di lavoro. Per tornare in città ha usato il treno ed è scesa alla stazione ferroviaria. Da lì a piedi dovrà percorrere un bel pezzo di strada per arrivare nella zona di via Nizza. Decide – come logica.