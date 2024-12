Ilgiorno.it - La comunità energetica cerca nuovi tetti

Anche Agrate punta sullae martedì presenta il progetto in pubblico. Un’assemblea in sala consiliare (alle 20.45) servirà a reclutare cittadini-soci per risparmiare ambiente e denaro in bolletta. La formula del progetto si basa, infatti, sulla collaborazione fra istituzioni, famiglie, aziende, commercianti. È la nuova frontiera della lotta al caro-bollette, ma anche una scelta politica dai contorni netti che punta all’autonomia. In questo piano l’Amministrazione ha come partner, Assab, Azienda speciale servizi Agrate Brianza, che gestisce il Polo Socio-Sanitario di via Lecco, dotato di un importante impianto fotovoltaico, "il fulcro attorno al quale si svilupperà la nostra prima Cer in modalità di ‘autoconsumo virtuale’ – spiega il sindaco Simone Sironi –. Non occorre un collegamento fisico diretto: basterà utilizzare l’energia a casa, mentre la produzione avverrà altrove".