Romatoday.it - "La chiamavamo Terra Santa" al Teatro Porta Portese

Leggi su Romatoday.it

Debutta in prima nazionale il 6 dicembre, al, “La.” Un'esperienza teatrale che intreccia parole e musica per raccontare l’anima di Alda Merini, attraverso i suoi diari che svelano un viaggio tra follia, dolore e straordinaria vitalità"Il dolore non.