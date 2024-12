Napolipiu.com - Kvaratskhelia risponde alle critiche: la verità sul rinnovo e il gesto che zittisce tutti

L’esterno georgiano brilla contro il Torino con l’assist per McTominay. Il Corriere dello Sport svela il retroscena sul suo attaccamento alla maglia.Khvichatorna protagonista. Il gioiello georgiano, nell’ultima sfida contro il Torino, ha servito l’ennesimo assist vincente per McTominay,ndo così sul camporicevute dopo la gara con la Roma, come sottolineato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport.Il quotidiano esalta la prova del numero 77: “È difficile fare a meno di questo, che sul campo ha risposto a tutte le polemiche inutili e stucchevoli della settimana. Non può essere condizionato dall’attesa delun calciatore che si schiera con il suo popolo per la libertà della Georgia”.L’impatto di Kvara sui numeri del Napoli è evidente: sono già 19 gli assist forniti dal suo arrivo in Serie A.