Bresciatoday.it - Kelly, Fubuki e Viola: sono i cani di Brescia che cercano una famiglia per l'inverno

Ultimi giorni d'autunno e primi veri freddi: meno di un mese al Natale e quale occasione migliore per fare un regalo non tanto a sé stessi, quanto a chi ha davvero bisogno. Anche tra i nostri amici a quattro zampe: ripubblichiamo su queste pagine un nuovo appello per le adozioni del mese del.