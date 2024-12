Milleunadonna.it - Kate Middleton e Camilla ai ferri corti: la regina non vuole mollare la corona. L'aiuto negato

Leggi su Milleunadonna.it

La, almeno per il momento, desidererebbe tenersi stretto il suo ruolo da sovrana e per questo non salterebbe di gioia nel lasciare i suoi compiti alla nuora acquisitache dovrebbe imparare il mestiere diproprio da lei. A sostenerlo è una fonte che ha parlato con Us Weekly.nonpassare il te.