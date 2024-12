Messinatoday.it - Jill Biden in Sicilia, la visita da Sigonella a Gesso nei luoghi dei bisnonni

Leggi su Messinatoday.it

Si definisce la road map per laindella moglie del presidente degli Stati Uniti,. Da martedì 3 a domenica 8 dicembre, la First Ladysarà inin Italia, Emirati Arabi Uniti (EAU), Qatar e Francia.Domani, martedì 3 dicembre, la First Lady partirà da.