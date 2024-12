Quotidiano.net - Istat, il Pil del terzo trimestre resta stazionario

Leggi su Quotidiano.net

Neldel 2024 il prodotto interno lordo (Pil) corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è rimastorispetto alprecedente ed è cresciuto dello 0,4% nei confronti deldel 2023. Lo rende noto l'precisando che la stima completa dei conti economici trimestrali conferma la crescita nulla dell'economia italiana neldel 2024 rilasciata in via preliminare a fine ottobre. L'Istituto di statistica precisa inoltre che la crescita acquisita dell'economia Italiana si attesta allo 0,5% nel 2024, in lieve rialzo rispetto allo 0,4% della stima preliminare.