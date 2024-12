Firenzetoday.it - Isolotto: crolla "intonaco" in strada dal ponte della FiPiLi \ FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Nel pomeriggio caduta di un copriferro da unsuperFirenze-Pisa-Livorno. Fortuntamente non ci sono feriti e la polizia municipale si è occupata di mettere in sicurezza l'area e gestire per ore la viabilità in ViaCasella. Domani in giornata Avr metterà in sicurezza.