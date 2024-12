Iscrizioni scolastiche 2025-2026 | cosa devono fare le scuole entro quando

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le linee guida per leall’anno scolastico. La procedura, sempre più digitalizzata, è progettata per facilitare le famiglie e garantire trasparenza ed efficienza. Ecco una guida completa per orientarsi tra istruzioni operative, modalità cartacee, tassee contributi volontari.le.L'articolole