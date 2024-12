Ilfattoquotidiano.it - Intesa Sanpaolo, stipendi e pensioni non accreditati per problemi tecnici all’app e ai conti online. La banca: “Stiamo intervenendo”

Il black out per il sistema tecnico non fa accreditareai clienti di. L’app e il contodell’istituto di credito non accessibili. Laassicura che “staper ripristinare velocemente la funzionalità”. Nel frattempo, però, i clienti dinuano ad avere.Già nei giorni scorsi un guasto ha mandando in tilt i pagamenti digitali in tutta Italia anche tramite Pos, con carte di credito e debito e prelievi di contante anche se non per tutti i circuiti di pagamento. Un problema che è iniziato giovedì. La causa era un disservizio legato alla rete di Worldline, la fintech francese attiva a livello globale nei servizi di pagamento e dei cui servizi si servono alcuni circuiti di pagamento utilizzati da diverse banche. Solo venerdì pomeriggio (dopo oltre 24 ore) la società francese ha annunciato che la causa del problema è stata individuata e sono iniziati i lavori di ripristino.