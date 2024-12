Ildifforme.it - Intesa San Paolo, l’app non funziona: cos’è successo e quando tornerà a funzionare

Leggi su Ildifforme.it

Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che il problema possa essere risolto in mattinata, come auspicano tutti coloro che si sono ritrovati a far fronte all'ennesima mancanza di servizioL'articoloSannonre proviene da Il Difforme.