Teleclubitalia.it - Incidente nel tunnel di Conca dei Marini, 15enne muore in sella al suo scooter

Leggi su Teleclubitalia.it

Ancora sangue sull’asfalto in Campania. A perdere la vita undi Praiano, rimasto coinvolto in unnella galleria didei, vicino ad Amalfi, in provincia di Salerno.vicino Amalfi,di Praiano Secondo quanto ricostruito, il ragazzino viaggiava lungo la litoranea inal suo mezzo a due .L'articoloneldideiinal suoTeleclubitalia.