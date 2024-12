Ferraratoday.it - Incidente coinvolge tre veicoli, chiuso temporaneamente un tratto della Statale 16

Leggi su Ferraratoday.it

Sono tre icoinvolti in un, che è avvenuto nella mattina di lunedì 2 ad Argenta. Da quanto si apprende, i conducenti sono stati portati all'ospedale per accertamenti. La Strada16 'Adriatica', al chilometro 116,700 ad Argenta, èchiusa al traffico, in.