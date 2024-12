Vicenzatoday.it - «Inceneritore abarthizzato»? Il «no» dei residenti di Marano finisce in piazza

Leggi su Vicenzatoday.it

L'iter per il potenziamento dell'di Schio propugnato dalla municipalizzata Ava sta diventando sempre più una via crucis, soprattutto per i sindaci che appoggiano il progetto e che in qualche modo sono tenuti a passare al vaglio una scelta considerata «scriteriata» non solo dai.