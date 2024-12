Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato monumento al donatore di sangue nella rotonda Ucraina

Ieri Advs Fidas Ravenna, i donatori didell’ospedale, e Avis Comunale Ravenna, hanno voluto omaggiare la città con il ’aldi’. L’opera è stata installata oltre che per abbellire la, posta all’incrocio tra viale Europa e via Don Carlo Sala, "per dare un messaggio di grande solidarietà ai cittadini ravennati, ma anche ai tanti turisti che percorrono questa importante arteria verso il mare". La cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri alla presenza del presidente di Advs Fidas Ravenna Monica Dragoni, del presidente di Avis Comunale Ravenna Leonardo Orlando, dell’assessore al Verde Igor Gallonetto, del vice presidente regionale Fidas Advs Raffaello Rossi e del vice presidente regionale Avis Renzo Angeli. "Questovuole rappresentare la donazione die plasma come gesto di vita – ha detto Monica Dragoni, presidente Advs – ricordando a tutti l’importanza di recarsi presso i centri di raccolta dell’Ospedale e di Avis in via Gulli per donare".