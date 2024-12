Udine20.it - In Flames al Lignano Sunset Festival. 15 giugno 2025. Opening act Lacuna Coil

Grande ritorno in Italia per gli In, una delle formazioni di swedish metal più amate dai fan di tutto il mondo. La band guidata da Anders Fridén sarà protagonista di un’unica data sul palco dell’Arena Alpe Adria diSabbiadoro (UD), primo nome internazionale annunciato del, domenica 15 giungo. Ad arricchire quello che sarà un vero e proprio happening metal nell’estate del Nordest anche lo strepitosoact dei, heavy metal band italiana guidata dalla vulcanica Cristina Scabbia. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città diSabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket dalle ore 10.00 di lunedì 2 dicembre. L’evento avrà inizio alle 19.