Imprese straniere in aumento | quasi 4mila nel Piacentino il 155% prime edilizia e commercio Classifica

Ilpiacenza.it - Imprese straniere in aumento: quasi 4mila nel Piacentino (il 15,5%), prime edilizia e commercio. Classifica

Leggi su Ilpiacenza.it

A fine trimestre 2024 risulta inil numero delleguidate da stranieri presenti in provincia di Piacenza: un numero che colloca il territorio locale al secondo posto in Emilia-Romagna, con un 15,5% per l’incidenza di questesul totale delle attività imprenditoriali. .