Agrigentonotizie.it - "Impegnati nella vaccinazione Covid non ricevettero l'integrazione oraria": pioggia di risarcimenti danni

Leggi su Agrigentonotizie.it

Cinquanta euro l'ora come indennizzo per l'attività extra prestata. Tanto chiedevano all'Asp gli infermieri il servizio svolto tra il 2021 e il 2022 nei centri vaccinali per il siero contro il19.Dossier. Resta paralizzato dopo la terza dose del vaccino anti: il dramma di un.