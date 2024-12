Ilfattoquotidiano.it - Il presidente uscente Joe Biden ha graziato il figlio Hunter. Trump: “E gli assalitori del 6 gennaio?”

Una decisione che farà discutere e ha innescato l’immediata reazione di Donald. Joehailche era stato giudicato colpevole di possesso di armi ed era stato condannato per evasione fiscale. Donaldnon ci ha messo molto a commentare la decisione sul suo social Truth: “Il perdono concesso da Joe ainclude gli ostaggi del 6/1, che sono stati imprigionati per anni? Che abuso e errore giudiziario!” riferendosi aglidel Capitol, che durante la campagna elettorale il tycoon aveva promesso di graziare in caso di vittoria. Anche Mosca non ha perso tempo giudicando la grazia concessa dalamericano Joealè una “caricatura della democrazia” attraverso le parole Maria Zakharova, rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo.