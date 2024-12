Fanpage.it - Il presidente USA Joe Biden concede la grazia al figlio Hunter: “È stato preso di mira per colpire me”

Ildegli Stati Uniti Joeha concesso laal. "Èdiperme", ha spiegato in una nota. L'uomo rischiava il carcere per avere acquiillegalmente una pistola omettendo la dipendenza dagli stupefacenti e per aver evaso circa 1,4 milioni di dollari di tasse. Ileletto Donald Trump: "Errore giudiziario".