Sbircialanotizia.it - Il potere, gli amori e la Rai: Vespa racconta il suo nuovo libro

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il giornalista parla all’Adnkronos di “Hitler e Mussolini”, ma anche di Meloni e Giambruno, Schlein sull'Aventino, Fitto in Europa “Ilè sempre stato un grande motivo di attrazione, anche se oggi non è più fatale come un tempo. Non si arriva più al suicidio come Geli, la nipote-lolita di Hitler”. Brunocommenta con .